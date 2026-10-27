Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) подтвердило, что хакеры активно эксплуатируют две критические уязвимости в PHP. Гражданским федеральным учреждениям США предписали устранить проблемы в своих системах в течение трех дней, сообщает TechCrunch.

Удаленный доступ без пароля

Разработчики PHP выпустили исправления для двух ошибок менее чем за неделю до предупреждения CISA. Уязвимости позволяют удаленно проникать в уязвимые системы через интернет без пароля. По имеющимся данным, PHP используется примерно на 70% веб-серверов, доступных из интернета, поэтому риск может касаться крупных сайтов и приложений.

Из-за критического уровня опасности отдельные правительства и крупные компании временно отключали свои сайты, чтобы установить обновления. Исследователи в области кибербезопасности отмечали, что создать рабочий эксплойт для этих ошибок поначалу было сложно, хотя это и оставалось возможным. Подтверждение эксплуатации в реальных атаках усиливает необходимость оперативного обновления систем, чтобы предотвратить компрометацию, сбои и утечки данных.

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Уязвимости PHP2Shell

Эти ошибки известны под названием PHP2Shell. Их обнаружили два года назад, однако некоммерческая организация, поддерживающая PHP, тогда заявляла об отсутствии практического способа эксплуатации, поэтому уязвимости не исправили. Ранее в этом году специалисты компании Calif нашли способ использовать обе ошибки с помощью модели искусственного интеллекта.

CISA не раскрыла, кто именно эксплуатирует уязвимости. TechCrunch отмечает, что PHP относится к старым веб-технологиям, которые до сих пор обеспечивают работу интернета и современных сервисов, однако открытые проекты такого типа годами испытывают нехватку ресурсов для проверок безопасности.

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