Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) potwierdziła, że hakerzy aktywnie wykorzystują dwie krytyczne luki w PHP. Cywilnym agencjom federalnym USA nakazano usunięcie problemów w ich systemach w ciągu trzech dni, informuje TechCrunch.

Zdalny dostęp bez hasła

Deweloperzy PHP wydali poprawki dla dwóch błędów mniej niż tydzień przed ostrzeżeniem CISA. Luki umożliwiają zdalne włamanie do podatnych systemów przez internet bez hasła. Według dostępnych danych PHP jest używane na około 70% serwerów internetowych dostępnych z internetu, dlatego ryzyko może dotyczyć dużych stron i aplikacji.

Ze względu na krytyczny poziom zagrożenia niektóre rządy i duże firmy tymczasowo wyłączały swoje strony, aby zainstalować aktualizacje. Badacze cyberbezpieczeństwa wskazywali, że stworzenie działającego exploita dla tych błędów było początkowo trudne, choć pozostawało możliwe. Potwierdzenie wykorzystania w rzeczywistych atakach wzmacnia potrzebę szybkiej aktualizacji systemów, aby zapobiec przejęciu, zakłóceniom i wyciekom danych.

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Luki PHP2Shell

Błędy te są znane pod nazwą PHP2Shell. Odkryto je dwa lata temu, jednak organizacja non-profit utrzymująca PHP oświadczyła wówczas, że nie istnieje praktyczny sposób ich wykorzystania, dlatego luk nie naprawiono. Wcześniej w tym roku specjaliści firmy Calif znaleźli sposób na wykorzystanie obu błędów za pomocą modelu sztucznej inteligencji.

CISA nie ujawniła, kto dokładnie wykorzystuje te luki. TechCrunch zaznacza, że PHP należy do starszych technologii webowych, które nadal zapewniają działanie internetu i nowoczesnych usług, lecz projekty otwartego oprogramowania tego typu od lat odczuwają brak zasobów na audyty bezpieczeństwa.

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