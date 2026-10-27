CISA підтвердила експлуатацію двох критичних вразливостей PHP — TechCrunch

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) підтвердило, що хакери активно використовують дві критичні вразливості в PHP. Цивільним федеральним установам США наказали усунути проблеми у своїх системах протягом трьох днів, повідомляє TechCrunch.

Віддалений доступ без пароля

Розробники PHP випустили виправлення для двох помилок менш ніж за тиждень до попередження CISA. Вразливості дають змогу віддалено проникати у вразливі системи через інтернет без пароля. PHP, за наявними даними, використовується приблизно на 70% вебсерверів, доступних з інтернету, тому ризик може стосуватися великих сайтів і застосунків.

Через критичний рівень небезпеки окремі уряди та великі компанії тимчасово вимикали свої сайти, щоб встановити оновлення. Дослідники з кібербезпеки зазначали, що створити робочий експлойт для цих помилок спочатку було складно, хоча це й залишалося можливим. Підтвердження експлуатації в реальних атаках посилює потребу в оперативному оновленні систем, аби запобігти компрометації, збоям і витокам даних.

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Вразливості PHP2Shell

Ці помилки відомі під назвою PHP2Shell. Їх виявили два роки тому, однак некомерційна організація, що підтримує PHP, тоді заявляла про відсутність практичного способу експлуатації, тому вразливості не виправили. Раніше цього року фахівці компанії Calif знайшли спосіб використати обидві помилки за допомогою моделі штучного інтелекту.

CISA не розкрила, хто саме експлуатує вразливості. У TechCrunch зазначають, що PHP належить до старих вебтехнологій, які досі забезпечують роботу інтернету й сучасних сервісів, але відкриті проєкти такого типу роками відчувають нестачу ресурсів для безпекових перевірок.

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