美国加州初创公司Beacon AI表示，其面向飞行员的人工智能助手Murdock已在三架处于服役状态的美国空军KC-46A Pegasus加油机上完成五次飞行。Anadolu Agency报道。

20个飞行小时

Beacon AI称，这套便携式系统记录了20个飞行小时。测试在8月和9月期间持续三周，涵盖三个机场。测试始于佛罗里达州埃格林空军基地举行的Emerald Flag军事演习期间。

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协助机组人员而不操控飞机

Murdock从飞机航电系统收集数据，并向飞行机组提供作战信息和实时协助。该公司表示，该系统不会改变飞行关键系统，也不会接管飞机控制权，所有作战决策和权限仍由机组掌握。

测试根据与美国空军空中机动司令部签订的合同进行，并通过AFWERX Tactical Funding Increase项目实施。在此之前，Beacon AI已与美国特种作战司令部达成协议。该公司计划将Murdock的能力扩展至飞行周期的不同阶段，从航班排程和飞行运行到飞行后分析，并考虑测试期间获得的数据和反馈。

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