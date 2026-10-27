W USA kalifornijski startup Beacon AI poinformował o pięciu lotach asystenta AI dla pilotów Murdock na trzech eksploatowanych samolotach-cysternach KC-46A Pegasus Sił Powietrznych USA. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

20 godzin lotu

Według Beacon AI przenośny system zarejestrował 20 godzin lotu. Testy trwały trzy tygodnie w sierpniu i wrześniu oraz objęły trzy lotniska. Rozpoczęły się podczas ćwiczeń wojskowych Emerald Flag w bazie lotniczej Eglin na Florydzie.

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Pomoc dla załogi bez sterowania samolotem

Murdock zbiera dane z awioniki samolotu i zapewnia załodze lotniczej informacje operacyjne oraz pomoc w czasie rzeczywistym. Według firmy system nie zmienia systemów krytycznych dla lotu ani nie przejmuje sterowania samolotem, a wszystkie decyzje operacyjne i uprawnienia pozostają po stronie załogi.

Testy przeprowadzono na podstawie kontraktu z Dowództwem Mobilności Powietrznej Sił Powietrznych USA w ramach programu AFWERX Tactical Funding Increase. Poprzedzała je umowa Beacon AI z Dowództwem Operacji Specjalnych USA. Firma planuje rozszerzyć możliwości Murdocka na różnych etapach cyklu lotu — od układania harmonogramów lotów i operacji lotniczych po analizę po locie — z uwzględnieniem danych i opinii uzyskanych podczas testów.

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