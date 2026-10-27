В США калифорнийский стартап Beacon AI сообщил о пяти полётах ИИ-ассистента для пилотов Murdock на трёх находящихся в эксплуатации самолётах-заправщиках KC-46A Pegasus Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает Anadolu Agency.

20 лётных часов

По данным Beacon AI, переносная система зафиксировала 20 лётных часов. Испытания продолжались три недели в августе и сентябре и охватили три аэродрома. Они начались во время военных учений Emerald Flag на авиабазе Эглин во Флориде.

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Помощь экипажу без управления самолётом

Murdock собирает данные с авионики самолёта и предоставляет лётному экипажу оперативную информацию и помощь в реальном времени. По заявлению компании, система не изменяет критически важные системы полёта и не берёт на себя управление самолётом, а все оперативные решения и полномочия остаются за экипажем.

Испытания проводились по контракту с Командованием воздушной мобильности ВВС США в рамках программы AFWERX Tactical Funding Increase. Этому предшествовало соглашение Beacon AI с Командованием специальных операций США. Компания планирует расширить возможности Murdock на различных этапах лётного цикла — от составления расписания полётов и лётных операций до послеполётного анализа — с учётом данных и отзывов, полученных во время испытаний.

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