ВПС США випробували ШІ-асистента на трьох KC-46A — Anadolu Agency

У США каліфорнійський стартап Beacon AI повідомив про п’ять польотів ШІ-асистента для пілотів Murdock на трьох експлуатаційних літаках-заправниках KC-46A Pegasus Військово-повітряних сил США. Про це повідомляє Anadolu Agency.

20 льотних годин

За даними Beacon AI, переносна система зафіксувала 20 льотних годин. Випробування тривали три тижні в серпні та вересні й охопили три аеродроми. Вони розпочалися під час військових навчань Emerald Flag на базі ВПС Еглін у штаті Флорида.

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Допомога екіпажу без керування літаком

Murdock збирає дані з авіоніки літака та надає льотному екіпажу оперативну інформацію і допомогу в реальному часі. За заявою компанії, система не змінює критично важливих систем польоту й не перебирає керування літаком, а всі оперативні рішення та повноваження залишаються за екіпажем.

Тести проводили за контрактом із Командуванням повітряної мобільності ВПС США через програму AFWERX Tactical Funding Increase. Цьому передувала угода Beacon AI з Командуванням спеціальних операцій США. Компанія планує розширити можливості Murdock на різних етапах польотного циклу — від складання розкладу польотів і польотних операцій до післяпольотного аналізу — з урахуванням даних та відгуків, отриманих під час випробувань.

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