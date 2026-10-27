在旧金山，甲骨文表示，将扩大与英伟达在人工智能云基础设施领域的合作，并在其产品中加入谷歌、Cerebras Systems和SambaNova Systems的芯片。据Channel NewsAsia报道，10月27日，甲骨文和英伟达宣布，将使用英伟达新一代Vera Rubin服务器，把云基础设施扩展至多吉瓦级别。

扩大与英伟达的合作

两家公司未披露该协议的金额。英伟达首席执行官黄仁勋此前表示，Vera Rubin系统每吉瓦容量可为制造商带来最高400亿美元的收入。

甲骨文还表示，在基于英伟达的系统中，将使用自有的Acceleron网络芯片替代部分英伟达网络芯片。甲骨文云基础设施总裁马赫什·蒂亚加拉詹解释称，不同的人工智能任务对计算资源有不同需求，而基础设施的选择使客户能够考虑性能、带宽和经济因素。

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用于云服务的新芯片

甲骨文将首次向客户提供谷歌张量处理器，即TPU。此外，该公司计划提供获得英特尔支持的SambaNova Systems以及Cerebras Systems的芯片。两家公司都生产用于推理的芯片——即人工智能系统生成对用户查询的回答时所处的运行阶段。

英伟达主导着用于训练人工智能系统的芯片市场，而推理领域的竞争更为激烈，且更加多样化。甲骨文未说明将如何为芯片采购提供资金。在上个月的季度业绩电话会议上，该公司表示，客户越来越多地为芯片付款，并确认2027财年的目标资本支出为900亿至950亿美元。

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