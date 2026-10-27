W San Francisco Oracle poinformował, że rozszerzy współpracę z Nvidią w zakresie infrastruktury chmurowej dla sztucznej inteligencji oraz doda do swojej oferty chipy Google, Cerebras Systems i SambaNova Systems. Jak podaje Channel NewsAsia, 27 października Oracle i Nvidia ogłosiły skalowanie infrastruktury chmurowej do poziomu wielu gigawatów z wykorzystaniem serwerów Nvidia Vera Rubin nowej generacji.

Rozszerzenie współpracy z Nvidią

Firmy nie ujawniły wartości porozumienia. Wcześniej prezes Nvidii Jensen Huang mówił, że systemy Vera Rubin mogą przynosić producentowi do 40 mld dolarów przychodu na każdy gigawat mocy.

Oracle poinformował również, że w systemach opartych na Nvidii będzie wykorzystywać własne chipy sieciowe Acceleron zamiast części chipów sieciowych Nvidii. Prezes Oracle Cloud Infrastructure Mahesh Thiagarajan wyjaśnił, że różne zadania w obszarze AI mają odmienne potrzeby dotyczące zasobów obliczeniowych, a wybór infrastruktury pozwala klientom uwzględniać wydajność, przepustowość i czynniki ekonomiczne.

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Nowe chipy dla usług chmurowych

Oracle po raz pierwszy zaoferuje klientom tensorowe procesory Google — TPU. Ponadto firma planuje udostępnić chipy SambaNova Systems, wspieranej przez Intel, oraz Cerebras Systems. Obie firmy produkują chipy do inferencji — etapu działania systemów AI, w którym generują one odpowiedzi na zapytania użytkowników.

Nvidia dominuje na rynku chipów do trenowania systemów sztucznej inteligencji, podczas gdy segment inferencji jest bardziej konkurencyjny i zróżnicowany. Oracle nie poinformował, jak sfinansuje zakupy chipów. Podczas telekonferencji dotyczącej wyników kwartalnych w ubiegłym miesiącu firma podała, że klienci coraz częściej płacą za chipy, i potwierdziła docelowe nakłady kapitałowe na rok fiskalny 2027 w wysokości od 90 do 95 mld dolarów.

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