Oracle розширить угоду з Nvidia та додасть чипи Google і Cerebras — Channel NewsAsia

У Сан-Франциско компанія Oracle заявила, що розширить співпрацю з Nvidia у сфері хмарної інфраструктури для штучного інтелекту та додасть до своїх пропозицій чипи Google, Cerebras Systems і SambaNova Systems. Як повідомляє Channel NewsAsia, 27 жовтня Oracle та Nvidia оголосили про масштабування хмарної інфраструктури до багатогігаватного рівня із застосуванням серверів Nvidia нового покоління Vera Rubin.

Розширення співпраці з Nvidia

Вартість домовленості компанії не розкрили. Раніше генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявляв, що системи Vera Rubin можуть приносити виробнику до 40 млрд доларів доходу на один гігават потужності.

Oracle також повідомила, що в системах на базі Nvidia використовуватиме власні мережеві чипи Acceleron замість частини мережевих чипів Nvidia. Президент Oracle Cloud Infrastructure Махеш Тіагараджан пояснив, що різні завдання у сфері ШІ мають різні потреби в обчислювальних ресурсах, а вибір інфраструктури дає клієнтам змогу враховувати продуктивність, пропускну здатність та економічні параметри.

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Нові чипи для хмарних сервісів

Oracle вперше запропонує клієнтам тензорні процесори Google — TPU. Крім того, компанія планує надати чипи SambaNova Systems, яку підтримує Intel, та Cerebras Systems. Обидві компанії випускають чипи для інференсу — етапу роботи ШІ-систем, коли вони формують відповіді на запити користувачів.

Nvidia домінує на ринку чипів для навчання систем штучного інтелекту, тоді як сегмент інференсу є більш конкурентним і різноманітним. Oracle не повідомила, як фінансуватиме закупівлі чипів. Під час телефонної конференції за підсумками кварталу минулого місяця компанія зазначала, що клієнти дедалі частіше оплачують чипи, і підтвердила цільові капітальні витрати на 2027 фінансовий рік у межах 90–95 млрд доларів.

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