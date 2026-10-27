В Сан-Франциско компания Oracle заявила, что расширит сотрудничество с Nvidia в сфере облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта и добавит в свои предложения чипы Google, Cerebras Systems и SambaNova Systems. Как сообщает Channel NewsAsia, 27 октября Oracle и Nvidia объявили о масштабировании облачной инфраструктуры до многогигаваттного уровня с использованием серверов Nvidia нового поколения Vera Rubin.

Расширение сотрудничества с Nvidia

Компании не раскрыли стоимость договоренности. Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявлял, что системы Vera Rubin могут приносить производителю до 40 млрд долларов дохода на один гигаватт мощности.

Oracle также сообщила, что в системах на базе Nvidia будет использовать собственные сетевые чипы Acceleron вместо части сетевых чипов Nvidia. Президент Oracle Cloud Infrastructure Махеш Тиагараджан пояснил, что различные задачи в сфере ИИ имеют разные потребности в вычислительных ресурсах, а выбор инфраструктуры позволяет клиентам учитывать производительность, пропускную способность и экономические параметры.

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Новые чипы для облачных сервисов

Oracle впервые предложит клиентам тензорные процессоры Google — TPU. Кроме того, компания планирует предоставить чипы SambaNova Systems, которую поддерживает Intel, и Cerebras Systems. Обе компании выпускают чипы для инференса — этапа работы ИИ-систем, когда они формируют ответы на запросы пользователей.

Nvidia доминирует на рынке чипов для обучения систем искусственного интеллекта, тогда как сегмент инференса является более конкурентным и разнообразным. Oracle не сообщила, как будет финансировать закупки чипов. Во время телефонной конференции по итогам квартала в прошлом месяце компания отмечала, что клиенты все чаще оплачивают чипы, и подтвердила целевые капитальные расходы на 2027 финансовый год в пределах 90–95 млрд долларов.

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