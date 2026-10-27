NASA“毅力号”火星车已在火星表面行驶45.22公里，创下在另一颗天体表面行驶距离最远的纪录。该设备于10月11日越过28.10英里的里程碑，Space.com报道。

“机遇号”的此前纪录

此前，在另一颗天体表面行驶距离最长的纪录属于NASA的另一台火星车“机遇号”。它花了大约14年才走完这段距离。“毅力号”用略多于五年的时间就完成了这段路程。

“毅力号”拍摄的一张照片记录了火星车在布满尘埃的火星表面留下的自身轨迹。照片中可以看到它行驶后留下的车辙。

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探索红色星球

“毅力号”自2021年以来一直在火星上工作。在此期间，它观察了不同的岩石，探索了巨石区域和火星斜坡，并采集了样本。该媒体指出，近期借助这台火星车进行的观测，提供了迄今最有说服力的证据，表明这颗星球上可能存在生物特征。

与此同时，目前仍没有确凿证据表明火星上曾经存在生命。NASA喷气推进实验室机器人操作首席工程师万迪·维尔马在任务更新中指出，团队仍在寻找新的方式，以远程操控在其他行星上工作的火星车。

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