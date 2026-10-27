Марсоход NASA Perseverance преодолел 45,22 километра по поверхности Марса, установив рекорд дальности передвижения по поверхности другого небесного тела. Аппарат пересек отметку в 28,10 мили 11 октября, сообщает Space.com.

Предыдущий рекорд Opportunity

Ранее самый длинный маршрут, пройденный по поверхности другого небесного тела, принадлежал другому марсоходу NASA — Opportunity. Ему потребовалось около 14 лет, чтобы преодолеть такое расстояние. Perseverance прошел его чуть более чем за пять лет.

Снимок, сделанный Perseverance, запечатлел собственные следы марсохода на пыльной марсианской поверхности. На фото видны колеи, оставшиеся после его движения.

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Исследование Красной планеты

Perseverance работает на Марсе с 2021 года. За это время он наблюдал за различными породами, исследовал поля валунов и марсианские склоны, а также отбирал образцы. Издание отмечает, что недавние наблюдения с помощью марсохода дали наиболее убедительные на сегодняшний день свидетельства возможных биосигнатур на планете.

В то же время окончательных доказательств того, что на Марсе когда-либо существовала жизнь, пока нет. Главный инженер по роботизированным операциям Лаборатории реактивного движения NASA Ванди Верма в обновлении миссии отметила, что команда продолжает искать новые способы дистанционно управлять марсоходами, работающими на других планетах.

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