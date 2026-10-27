Łazik NASA Perseverance pokonał 45,22 kilometra po powierzchni Marsa, ustanawiając rekord odległości przebytej po powierzchni innego ciała niebieskiego. Aparat przekroczył granicę 28,10 mili 11 października, informuje Space.com.

Poprzedni rekord Opportunity

Wcześniej najdłuższa trasa przebyta po powierzchni innego ciała niebieskiego należała do innego łazika NASA — Opportunity. Pokonanie takiej odległości zajęło mu około 14 lat. Perseverance przebył ją w nieco ponad pięć lat.

Zdjęcie wykonane przez Perseverance zarejestrowało własne ślady łazika na zakurzonej marsjańskiej powierzchni. Na fotografii widać koleiny pozostawione po jego przejeździe.

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Badanie Czerwonej Planety

Perseverance działa na Marsie od 2021 roku. W tym czasie obserwował różne skały, badał pola głazów i marsjańskie zbocza, a także pobierał próbki. Publikacja zaznacza, że niedawne obserwacje za pomocą łazika dostarczyły jak dotąd najbardziej przekonujących dowodów możliwych biosygnatur na planecie.

Jednocześnie nadal nie ma ostatecznych dowodów na to, że na Marsie kiedykolwiek istniało życie. Główna inżynierka ds. operacji robotycznych w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, Vandi Verma, zaznaczyła w aktualizacji misji, że zespół nadal szuka nowych sposobów zdalnego sterowania łazikami pracującymi na innych planetach.

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