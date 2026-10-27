Apple разворачивает бета-версию ИИ-ассистента для приложений Pages, Keynote и Numbers. Инструмент создан на основе моделей Apple и OpenAI и может учитывать контекст документа для выполнения задач по созданию и редактированию материалов, сообщает The Verge.

Тексты, слайды и таблицы

В Keynote ассистент сможет помогать с дизайном, анимацией и доработкой слайдов. В Pages он будет создавать черновики, менять структуру и редактировать текст. В Numbers заявлены возможности вычислять, визуализировать и упорядочивать данные, предлагать типы диаграмм и создавать собственные таблицы.

Keynote, Pages и Numbers также получили поддержку Model Context Protocol в macOS 27 или более новой версии системы. Это позволяет сторонним ИИ-агентам интегрироваться с этими приложениями.

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Доступность и творческие приложения

ИИ-ассистент распространяют в бета-версии для устройств, совместимых с Apple Intelligence. Он будет работать на устройствах с iOS 27, iPadOS 27 или macOS 27 и более новыми версиями операционных систем.

Pixelmator Pro получит функцию Generate Fill, которая позволяет редактировать часть изображения по текстовому описанию. По словам Apple, инструмент будет автоматически согласовывать освещение, перспективу и текстуру с соседними участками изображения.

Logic Pro для Mac и iPad получит дизайн Liquid Glass и ИИ-ассистента для настройки вокальной дорожки по одному запросу и редактирования существующих проектов. Final Cut Pro интегрирует шаблоны, графику, титры и переходы через MotionVFX, а также Content Hub с библиотекой стоковых видео, фотографий и фонов. Обновления Creator's Studio будут бесплатными для действующих подписчиков в ноябре.

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