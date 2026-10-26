Apple wydało aktualizację iOS 27.2, która dodaje obsługę rysika Apple Pencil dla składanego iPhone’a Duo. Informuje o tym The Verge. Aktualizacja wprowadziła także dla tego urządzenia funkcję Edge Light, która ma oświetlać twarz użytkownika podczas wideorozmów.

Funkcje dla składanego iPhone’a

Apple wcześniej informowało, że iPhone Duo otrzyma obsługę Apple Pencil jeszcze w tym roku. Pierwszy składany smartfon firmy ma wewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 7,6 cala i zewnętrzny ekran o przekątnej 5,4 cala. W iOS 27 zaktualizowano elementy sterujące urządzenia z uwzględnieniem dwóch ekranów.

Netflix, Prime Video i Microsoft Outlook już obsługują dodatkową przestrzeń ekranu iPhone’a Duo, jednak niektóre aplikacje nadal wymagają dopracowania.

Aktualizacje FaceTime i Siri AI

W grupowych rozmowach FaceTime pojawiła się funkcja jednoczesnego korzystania z przedniego i głównych aparatów. Umożliwia ona pokazywanie rozmówcom zarówno obrazu z aparatu do selfie, jak i tego, co rejestrują tylne aparaty.

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iOS 27.2 pozwala także Siri AI proponować działania w aplikacji Messages i rozszerza obsługę językową tej funkcji: dostępne stały się francuski, japoński, koreański, portugalski i hiszpański. Według 9to5Mac Apple wdraża również obsługę cyfrowego znaku wodnego SynthID firmy Google w aplikacjach Photos i Image Playground.

Zmiany w aplikacjach multimedialnych

Wśród innych zmian znalazły się profile użytkowników w aplikacji Apple TV na iPhonie. Apple Podcasts zastępuje kolejkę Up Next listą New Episodes i dodaje sekcję Continue Playing. Ponadto użytkownicy zobaczą nowe logo Apple Music.

Jednocześnie firma wydała macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, visionOS 27.2, tvOS 27.2 oraz oprogramowanie HomePod 27.2.

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