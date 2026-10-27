Исследователи IBM соединили два 120-кубитных квантовых чипа четырьмя длинными соединителями и достигли средней точности передачи квантовой информации на уровне 99%. Наивысший показатель составил 99,29%, сообщает ScienceAlert.

Соединение между квантовыми модулями

Для эксперимента команда использовала четыре L-образных соединителя из сверхпроводящего алюминия длиной 80 сантиметров. Они передавали между процессорами квантовые состояния кубитов. Кубиты являются базовыми элементами квантовых компьютеров: в отличие от обычных битов, которые имеют значение 0 или 1, они могут находиться в состоянии суперпозиции до момента измерения.

Модульная архитектура позволяет масштабировать квантовые системы путем объединения нескольких чипов, а не только увеличивать число кубитов на одном процессоре. В работе исследователи назвали такое решение практическим путем к созданию нескольких однотипных соединений между крупными квантовыми процессорами после их установки в криостате.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка стабильности системы

Во время тестов соединители теряли мало энергии, оставались работоспособными после трех циклов нагревания и охлаждения и передавали квантовую запутанность между двумя чипами. По оценке авторов работы, это первая демонстрация многоканального квантового соединения между крупными сверхпроводящими процессорами.

В то же время исследователи зафиксировали магнитные помехи, которые влияли на качество сигнала. Для практического применения технологии необходимо дальнейшее повышение эффективности. IBM намерена размещать кубиты и соединители в криогенных установках, а конечной целью компания называет объединение сотен квантовых чипов и создание отказоустойчивого квантового компьютера к 2029 году. Исследование пока не прошло рецензирование, его препринт доступен на arXiv.

Читай нас в