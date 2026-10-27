IBM研究人员通过四个长连接器连接了两枚120量子比特量子芯片，实现了平均99%的量子信息传输准确率。最高指标为99.29%，ScienceAlert报道。

量子模块之间的连接

在这项实验中，团队使用了四个由超导铝制成、长80厘米的L形连接器。它们在处理器之间传输量子比特的量子态。量子比特是量子计算机的基本组成部分：与取值为0或1的传统比特不同，它们在测量前可以处于叠加态。

模块化架构使量子系统能够通过组合多枚芯片进行扩展，而非仅增加单个处理器上的量子比特数量。研究人员在论文中称，这一方案是在大型量子处理器安装到低温恒温器后，在其之间建立多个同类连接的实用途径。

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测试系统稳定性

在测试期间，连接器能量损失很小，在经历三个加热和冷却循环后仍可正常工作，并在两枚芯片之间传输了量子纠缠。研究作者评估称，这是首次展示大型超导处理器之间的多通道量子连接。

同时，研究人员记录到了影响信号质量的磁干扰。要将该技术用于实际应用，仍需要进一步提高效率。IBM计划将量子比特和连接器置于低温装置中，该公司称其最终目标是在2029年前连接数百枚量子芯片，并建造一台容错量子计算机。这项研究尚未经过同行评审，其预印本可在arXiv上获取。

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