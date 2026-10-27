Naukowcy z IBM połączyli dwa 120-kubitowe chipy kwantowe czterema długimi łącznikami i osiągnęli średnią dokładność przesyłania informacji kwantowej na poziomie 99%. Najwyższy wynik wyniósł 99,29%, informuje ScienceAlert.

Połączenie między modułami kwantowymi

Do eksperymentu zespół wykorzystał cztery 80-centymetrowe łączniki w kształcie litery L z nadprzewodzącego aluminium. Przesyłały one między procesorami stany kwantowe kubitów. Kubity są podstawowymi elementami komputerów kwantowych: w przeciwieństwie do zwykłych bitów, które mają wartość 0 albo 1, mogą pozostawać w stanie superpozycji do momentu pomiaru.

Modułowa architektura umożliwia skalowanie systemów kwantowych przez łączenie kilku chipów, a nie tylko zwiększanie liczby kubitów na jednym procesorze. W pracy naukowcy nazwali takie rozwiązanie praktyczną drogą do stworzenia kilku jednakowych połączeń między dużymi procesorami kwantowymi po ich zainstalowaniu w kriostacie.

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Sprawdzenie stabilności systemu

Podczas testów łączniki traciły niewiele energii, pozostawały sprawne po trzech cyklach ogrzewania i chłodzenia oraz przesyłały splątanie kwantowe między dwoma chipami. Według autorów pracy jest to pierwsza demonstracja wielokanałowego połączenia kwantowego między dużymi procesorami nadprzewodzącymi.

Jednocześnie naukowcy odnotowali zakłócenia magnetyczne, które wpływały na jakość sygnału. Do praktycznego zastosowania technologii konieczne jest dalsze zwiększenie efektywności. IBM zamierza umieszczać kubity i łączniki w instalacjach kriogenicznych, a za ostateczny cel firma uznaje połączenie setek chipów kwantowych i stworzenie odpornego na błędy komputera kwantowego do 2029 roku. Badanie nie przeszło jeszcze recenzji naukowej, a jego preprint jest dostępny w arXiv.

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