IBM передала квантову інформацію між двома чипами з точністю 99% — ScienceAlert

Дослідники IBM з’єднали два 120-кубітні квантові чипи чотирма довгими з’єднувачами та досягли середньої точності передавання квантової інформації на рівні 99%. Найвищий показник становив 99,29%, повідомляє ScienceAlert.

З’єднання між квантовими модулями

Для експерименту команда використала чотири L-з’єднувачі з надпровідного алюмінію завдовжки 80 сантиметрів. Вони передавали між процесорами квантові стани кубітів. Кубіти є базовими елементами квантових комп’ютерів: на відміну від звичайних бітів, які мають значення 0 або 1, вони можуть перебувати у стані суперпозиції до моменту вимірювання.

Модульна архітектура дає змогу масштабувати квантові системи шляхом поєднання кількох чипів, а не лише збільшувати число кубітів на одному процесорі. У роботі дослідники назвали таке рішення практичним шляхом до створення кількох однотипних з’єднань між великими квантовими процесорами після їхнього встановлення в кріостаті.

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Перевірка стабільності системи

Під час тестів з’єднувачі втрачали мало енергії, залишалися працездатними після трьох циклів нагрівання й охолодження та передавали квантову заплутаність між двома чипами. За оцінкою авторів роботи, це перша демонстрація багатоканального квантового з’єднання між великими надпровідними процесорами.

Водночас дослідники зафіксували магнітні перешкоди, які впливали на якість сигналу. Для практичного застосування технології необхідне подальше підвищення ефективності. IBM має намір розміщувати кубіти та з’єднувачі в кріогенних установках, а кінцевою метою компанія називає поєднання сотень квантових чипів і створення відмовостійкого квантового комп’ютера до 2029 року. Дослідження поки не пройшло рецензування, його препринт доступний на arXiv.

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