Singapur i Niemcy uzgodniły zaktualizowany wspólny plan działań w pięciu obszarach, w ramach którego przemysłowa sztuczna inteligencja będzie odgrywać większą rolę w partnerstwie gospodarczym obu krajów. Premier Singapuru Lawrence Wong i kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformowali o tym 27 października w Singapurze podczas wspólnej konferencji prasowej, podaje Channel NewsAsia.

Według Wonga oba kraje dostrzegają znaczny potencjał technologii cyfrowych i AI w transformacji gospodarek oraz tworzeniu nowych możliwości dla firm i pracowników. Zaznaczył również, że Umowa o handlu cyfrowym między UE a Singapurem, podpisana w 2025 roku, tworzy podstawy dla transgranicznych operacji cyfrowych.

Pięć obszarów współpracy

Zaktualizowany plan obejmuje politykę, obronność, bezpieczeństwo i wywiad; handel, inwestycje, transport i rozwój miast; cyfryzację i sztuczną inteligencję; badania, naukę, technologię i innowacje; a także transformację energetyczną, zieloną gospodarkę i klimat.

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W dziedzinie handlu kraje będą wspierać współpracę gospodarczą poprzez Niemiecko-Singapurską Inicjatywę Ramową na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji, w tym wymieniając stanowiska w kwestiach wspólnego zainteresowania. W dziedzinie bezpieczeństwa zamierzają pogłębiać kontakty między siłami zbrojnymi oraz wymianę w zakresie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, badań i rozwoju, uzbrojenia, obsługi serwisowej i konserwacji.

Przemysłowa AI i energetyka

Przemysłowa AI obejmuje zastosowanie uczenia maszynowego, widzenia komputerowego i systemów autonomicznych w operacjach fizycznych, produkcji, systemach energetycznych i łańcuchach dostaw. Wong oświadczył, że Singapur dąży do zintensyfikowania wspólnych projektów badawczych i innowacyjnych w dziedzinach AI, zaawansowanej produkcji, zielonych technologii, półprzewodników, technologii kwantowych i kosmicznych.

Energetyczna część planu przewiduje wsparcie rozwoju sieci energetycznej ASEAN poprzez komercyjny udział w projektach energii odnawialnej i połączeniach międzysieciowych. Wong podkreślił jednocześnie, że Singapur i Niemcy uznają ryzyka i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją oraz dążą do zapewnienia jej bezpiecznego, niezawodnego i skoncentrowanego na człowieku zastosowania.

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