Сингапур и Германия согласовали обновлённый совместный план работы по пяти направлениям, в рамках которого промышленный искусственный интеллект будет играть более значительную роль в экономическом партнёрстве стран. Об этом 27 октября в Сингапуре заявили премьер-министр Лоуренс Вонг и канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции, сообщает Channel NewsAsia.

По словам Вонга, обе страны видят значительный потенциал цифровых технологий и ИИ для трансформации экономик и создания новых возможностей для бизнеса и работников. Он также отметил, что Соглашение о цифровой торговле между ЕС и Сингапуром, подписанное в 2025 году, создаёт основу для трансграничных цифровых операций.

Пять направлений сотрудничества

Обновлённый план охватывает политику, оборону, безопасность и разведку; торговлю, инвестиции, транспорт и городское развитие; цифровизацию и искусственный интеллект; исследования, науку, технологии и инновации; энергетический переход, зелёную экономику и климат.

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В сфере торговли страны будут поощрять экономическое взаимодействие через Германо-сингапурскую рамочную инициативу устойчивого развития и инноваций, в частности обмениваться позициями по вопросам, представляющим общий интерес. В сфере безопасности они намерены углублять контакты между военными и обмены в цифровизации и кибербезопасности, исследованиях и разработках, вооружениях, сервисном и техническом обслуживании.

Промышленный ИИ и энергетика

Промышленный ИИ предполагает применение машинного обучения, компьютерного зрения и автономных систем в физических операциях, на производствах, в энергосистемах и цепочках поставок. Вонг заявил, что Сингапур стремится активизировать совместные исследовательские и инновационные проекты в сферах ИИ, передового производства, зелёных технологий, полупроводников, квантовых и космических технологий.

Энергетическая часть плана предусматривает поддержку развития энергосети АСЕАН посредством коммерческого участия в проектах возобновляемой энергетики и межсетевых соединениях. В то же время Вонг подчеркнул, что Сингапур и Германия признают риски и вызовы, связанные с искусственным интеллектом, и стремятся обеспечить его безопасное, надёжное и ориентированное на человека применение.

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