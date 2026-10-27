新加坡和德国就涵盖五个领域的更新版联合工作计划达成一致，其中工业人工智能将在两国经济伙伴关系中发挥更大作用。新加坡总理黄循财和德国总理弗里德里希·默茨10月27日在新加坡举行的联合新闻发布会上宣布了这一消息，Channel NewsAsia报道。

黄循财表示，两国都看到了数字技术和人工智能在转型经济以及为企业和劳动者创造新机遇方面的巨大潜力。他还指出，2025年签署的欧盟—新加坡数字贸易协定为跨境数字业务奠定了框架。

五个合作领域

更新后的计划涵盖政策、国防、安全和情报；贸易、投资、交通和城市发展；数字化和人工智能；研究、科学、技术和创新；能源转型、绿色经济和气候。

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在贸易领域，两国将通过德新可持续发展与创新框架倡议促进经济互动，包括就共同关切的问题交换立场。在安全领域，两国计划深化军方之间的联系，以及在数字化和网络安全、研发、武器装备、维修和技术维护方面的交流。

工业人工智能与能源

工业人工智能是指在实体运营、制造业、能源系统和供应链中应用机器学习、计算机视觉和自主系统。黄循财表示，新加坡寻求加强在人工智能、先进制造、绿色技术、半导体、量子技术和太空技术领域的联合研究和创新项目。

该计划的能源部分 предусматривает通过商业参与可再生能源项目和电网互联，支持东盟电网的发展。与此同时，黄循财强调，新加坡和德国认识到与人工智能相关的风险和挑战，并寻求确保其得到安全、可靠且以人为本的应用。

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