Japońska GMO Internet Group wezwała użytkowników swoich kont, aby do południa we wtorek utworzyli kopie zapasowe danych, wyłączyli komputery i odłączyli je od zasilania. Firma podjęła te działania po tym, jak hakerzy zagrozili opublikowaniem danych osobowych jej klientów i przeprowadzeniem ataku z użyciem oprogramowania ransomware, informuje The Japan Times.

Działania przed możliwym atakiem

GMO Internet Group oświadczyła, że znajduje się w stanie podwyższonej gotowości w związku z możliwym atakiem. Według gazety sprawcy zagrozili, że przeprowadzą go w południe we wtorek. Firma poprosiła użytkowników o wcześniejsze zapisanie danych i fizyczne odłączenie komputerów od zasilania, dążąc do zminimalizowania możliwych skutków incydentu.

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Odmowa spełnienia żądań sprawców

GMO Internet Group poinformowała, że nie spełni żądania napastnika. Firma zaznaczyła, że nawet spełnienie tego żądania nie gwarantowałoby usunięcia danych osobowych uzyskanych przez sprawców. Przypuszcza również, że dane te mogą zostać później wykorzystane w nielegalnych celach.

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