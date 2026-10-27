Японская GMO Internet Group призвала пользователей своих учетных записей до полудня во вторник создать резервные копии данных, выключить компьютеры и отключить их от электросети. Компания приняла эти меры после того, как хакеры пригрозили опубликовать персональные данные ее клиентов и совершить атаку с использованием программ-вымогателей, сообщает The Japan Times.

Меры перед возможной атакой

В GMO Internet Group заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки. По данным издания, злоумышленники пригрозили осуществить ее в полдень во вторник. Компания попросила пользователей заранее сохранить данные и физически отключить компьютеры от питания, стремясь минимизировать возможные последствия инцидента.

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Отказ от выполнения требований злоумышленников

GMO Internet Group сообщила, что не будет выполнять требование нападавшего. В компании отметили, что даже выполнение этого требования не гарантировало бы удаления персональной информации, полученной злоумышленниками. Там также предполагают, что эти данные могут в дальнейшем использоваться в незаконных целях.

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