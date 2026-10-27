W Australii operatorzy dużych parków turystycznych ostrzegli klientów przed fałszywymi e-mailami i wiadomościami z żądaniem podania danych kart bankowych po cyberincydencie związanym z systemem rezerwacji RMS Cloud. Poinformowała o tym ABC News Australia.

Fałszywe prośby o płatność

Sieć BIG4 oświadczyła, że dowiedziała się o naruszeniu bezpieczeństwa na zewnętrznej platformie, z której korzystają niektóre parki sieci oraz inni dostawcy zakwaterowania. Następnie niektórzy goście zaczęli otrzymywać fałszywe wiadomości z prośbą o dane kart lub inne informacje płatnicze.

RMS Cloud zapewnia oparte na chmurze systemy zarządzania obiektami i rezerwacjami dla ponad 6 tys. hoteli, parków turystycznych i apartamentów na świecie, podano na stronie internetowej firmy. ABC News zwróciło się do RMS Cloud o komentarz.

Szczegóły rezerwacji w wiadomościach

Firma Reflections Holidays, zarządzająca parkami w Nowej Południowej Walii, wysłała gościom ostrzeżenie o e-mailach phishingowych, w których twierdzono, że płatność za ich rezerwację nie powiodła się. Klientów wezwano, by nie klikali w linki ani nie przekazywali danych płatniczych.

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Cherry Midson, kierowniczka parku turystycznego w regionie East Gippsland w stanie Wiktoria, powiedziała, że po wysłaniu wiadomości do obiektu zaczęli zgłaszać się zaniepokojeni goście. Według niej w niektórych oszukańczych wiadomościach poprawnie podano imiona klientów oraz daty ich pobytu.

Summerstar Tourist Parks, posiadające dziesiątki parków w Australii Zachodniej, również poinformowało o fałszywych e-mailach i wiadomościach WhatsApp rzekomo wysyłanych w imieniu firmy. Oszuści proponują przejście pod link, aby potwierdzić szczegóły rezerwacji.

Australijski serwis Scamwatch otrzymał ponad 13 tys. zgłoszeń dotyczących oszustw phishingowych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 roku.

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