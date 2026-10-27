澳大利亚大型旅游公园运营商在涉及RMS Cloud预订系统的一起网络事件后，警告客户警惕要求提供银行卡信息的诈骗电子邮件和消息。据澳大利亚广播公司新闻报道。

虚假付款请求

BIG4网络表示，其获悉一个由该网络部分公园及其他住宿供应商使用的第三方平台发生安全漏洞。此后，一些游客开始收到索要银行卡信息或其他支付信息的虚假消息。

该公司网站显示，RMS Cloud为全球超过6000家酒店、旅游公园和公寓提供基于云的物业管理及预订系统。澳大利亚广播公司新闻已联系RMS Cloud寻求评论。

消息中包含预订详情

管理新南威尔士州多座公园的Reflections Holidays向游客发出警告，提醒他们防范声称其预订付款未成功的网络钓鱼邮件。该公司敦促客户不要点击链接，也不要提供支付信息。

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维多利亚州东吉普斯兰地区一家旅游公园的经理谢丽·米德森表示，在发送消息后，担忧的游客开始联系该场所。她说，在一些诈骗消息中，客户姓名及其入住日期被正确列出。

在西澳大利亚州拥有数十座公园的Summerstar Tourist Parks也报告称，出现了据称以该公司名义发送的虚假电子邮件和WhatsApp消息。诈骗者引导收件人点击链接，以确认预订详情。

澳大利亚服务机构Scamwatch在2026年前三个月收到了超过1.3万份有关网络钓鱼诈骗的报告。

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