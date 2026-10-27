В Австралии операторы крупных туристических парков предупредили клиентов о мошеннических электронных письмах и сообщениях с требованием предоставить данные банковских карт после киберинцидента, связанного с системой бронирования RMS Cloud. Об этом сообщает ABC News Australia.

Фальшивые запросы на оплату

В сети BIG4 заявили, что узнали о нарушении безопасности на сторонней платформе, которой пользуются некоторые парки сети и другие поставщики жилья. После этого некоторые гости начали получать фальшивые сообщения с запросами данных карт или другой платёжной информации.

RMS Cloud предоставляет облачные системы управления объектами и бронированием более чем 6 тысячам отелей, туристических парков и апартаментов по всему миру, говорится на сайте компании. ABC News обратилось к RMS Cloud за комментарием.

Детали бронирований в сообщениях

Компания Reflections Holidays, управляющая парками в Новом Южном Уэльсе, разослала гостям предупреждение о фишинговых письмах, в которых утверждается, что оплата за их бронирование не прошла. Клиентов призвали не переходить по ссылкам и не передавать платёжные данные.

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Руководительница туристического парка в регионе Восточный Гипсленд в штате Виктория Черри Мидсон рассказала, что после рассылки сообщений в заведение начали обращаться обеспокоенные гости. По её словам, в отдельных мошеннических сообщениях правильно указаны имена клиентов и даты их пребывания.

Summerstar Tourist Parks, имеющая десятки парков в Западной Австралии, также сообщила о фальшивых электронных письмах и сообщениях в WhatsApp якобы от имени компании. Мошенники предлагают перейти по ссылке, чтобы подтвердить детали бронирования.

Австралийский сервис Scamwatch получил более 13 тысяч сообщений о фишинговом мошенничестве в течение первых трёх месяцев 2026 года.

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