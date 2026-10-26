Xbox ввел плату за дополнительные часы облачного гейминга — Fortune

Xbox запустил сервис Cloud Playtime, который позволяет подписчикам Game Pass докупать часы облачного гейминга после исчерпания доступного лимита. Часть пользователей раскритиковала новую модель оплаты, поскольку облачные игры ранее позиционировались как более дешевая альтернатива покупке консоли и отдельных игр, сообщает Fortune.

Сколько стоят дополнительные часы

Подписчики Game Pass платят от 10 до 23 долларов в месяц и получают от пяти до 15 часов облачного гейминга. В то же время игры, загруженные на консоль, остаются доступными без ограничения по времени.

Через Cloud Playtime пользователи могут приобрести дополнительное время для потоковой передачи игр: 10 часов стоят 4 доллара, 25 часов — 8 долларов, а 50 часов — 12 долларов. В сентябре Xbox уже изменил условия доступа к Cloud Gaming, установив лимиты на количество часов вместо неограниченного доступа в рамках ежемесячной подписки.

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Критика модели подписок

Видеоблогер Yong Yea заявил, что рост платежей за потоковую передачу игр сводит на нет аргумент о доступности облачного гейминга. Он также обратил внимание, что пользователи платят за доступ к играм, но не становятся их владельцами, как в случае покупки физической копии.

Fortune отмечает, что изменения происходят на фоне перестройки бизнеса Xbox из-за падения продаж оборудования и сокращения числа подписчиков Game Pass. Подразделение сократило около 3200 рабочих мест, или 20% штата, а также начало выпускать некоторые бывшие эксклюзивы, включая Halo, на конкурирующих платформах.

Вопрос о праве собственности на цифровые игры также стал предметом судебного спора в Калифорнии: четверо клиентов Sony подали коллективный иск, утверждая, что компания недостаточно ясно объясняла лицензионный характер покупки загружаемых игр PlayStation. Sony просит суд закрыть продолжающееся дело.

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