Apple обновила 14-дюймовый MacBook Pro чипом M6 — Engadget

Apple обновила 14-дюймовый MacBook Pro, установив в него чип M6. Как сообщает Engadget, новинка получила поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Производительность и автономность

Apple заявляет, что новый 14-дюймовый MacBook Pro обеспечивает на 30% более высокую графическую производительность по сравнению с моделью на M5. Компания также сообщила о 25-процентном приросте производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Заявленное время автономной работы ноутбука составляет до 24 часов от одного заряда.

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Цвета и продажи

Модель будет доступна в двух цветах: космическом чёрном и серебристом. Предзаказы на 14-дюймовый MacBook Pro с M6 должны открыться 28 октября, а официальные продажи запланированы на 6 ноября. В то же время, по данным Engadget, 16-дюймовый MacBook Pro пока оснащается чипами предыдущего поколения M5.

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