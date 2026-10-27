Pokémon Unite прекратит работу 23 марта 2027 года — Engadget

Многопользовательская игра Pokémon Unite прекратит работу 23 марта 2027 года в 00:00 по UTC. Об этом сообщает Engadget. Это бесплатная игра жанра MOBA с матчами пять на пять, в которых игроки выбирают покемонов, развивают их и открывают новые способности во время поединка.

Продажу гемов остановили

Pokémon Unite вышла для Nintendo Switch в июле 2021 года, а через несколько месяцев стала доступна на мобильных устройствах. Игра поддерживала кроссплатформенную игру между этими версиями. Ее разработала TiMi Studios компании Tencent.

Игра распространяется бесплатно и монетизируется через боевые пропуски, косметические предметы и гемы. Продажу гемов уже остановили, как и оформление новых членств Unite Club и автоматическое продление существующих. Гемы, приобретенные ранее, можно будет использовать до закрытия сервиса. Действующие участники Unite Club сохранят бонусы до окончания срока своего членства.

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Финальное обновление и Library

12 ноября для игры выйдет финальное обновление со специальным прощальным событием. Разработчики также добавят функцию Library, которая позволит просматривать часть внутриигровых предметов после прекращения работы Pokémon Unite.

Для этого пользователям нужно будет войти в игру до даты закрытия и загрузить данные Library. Они будут храниться на устройстве и, по данным The Pokémon Company, как правило, не могут быть перенесены на другое устройство. В июле компания также объявила, что Pokémon Unite не войдет в программу чемпионата мира Pokémon 2027 года; вместо этого в Токио запланирован отдельный турнир, отбор на который начнется в декабре.

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