Pokémon Unite将于2027年3月23日停止运营——Engadget

多人游戏Pokémon Unite将于2027年3月23日UTC时间00:00停止运营。Engadget报道称，这是一款免费的MOBA游戏，采用五对五对战模式，玩家可在对局中选择宝可梦、培养它们并解锁新能力。

宝石销售已停止

Pokémon Unite于2021年7月登陆Nintendo Switch，几个月后在移动设备上推出。该游戏支持这两个版本之间的跨平台游玩。游戏由腾讯的TiMi Studios开发。

该游戏免费发行，并通过战斗通行证、外观物品和宝石进行盈利。宝石销售已经停止，新的Unite Club会员资格开通以及现有会员资格的自动续订也已停止。此前购买的宝石可在服务关闭前使用。现有Unite Club会员将在其会员资格到期前保留相关奖励。

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最终更新与Library

游戏将于11月12日推出最终更新，其中包括一项特别的告别活动。开发者还将添加Library功能，使玩家能够在Pokémon Unite停止运营后查看部分游戏内物品。

为此，用户需要在关闭日期前登录游戏并下载Library数据。这些数据将保存在设备上，据The Pokémon Company称，通常无法转移到另一台设备。该公司还在7月宣布，Pokémon Unite将不会被纳入2027年宝可梦世界锦标赛项目；取而代之的是，东京将举办一项单独的锦标赛，选拔赛将于12月开始。

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