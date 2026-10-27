Pokémon Unite zakończy działalność 23 marca 2027 roku — Engadget

Wieloosobowa gra Pokémon Unite zakończy działalność 23 marca 2027 roku o godz. 00:00 UTC. Informuje o tym Engadget. Jest to darmowa gra MOBA z meczami pięć na pięć, w których gracze wybierają Pokémony, rozwijają je i odblokowują nowe umiejętności w trakcie pojedynku.

Sprzedaż gemów została wstrzymana

Pokémon Unite zadebiutowało na Nintendo Switch w lipcu 2021 roku, a kilka miesięcy później stało się dostępne na urządzeniach mobilnych. Gra obsługiwała rozgrywkę międzyplatformową między tymi wersjami. Została opracowana przez TiMi Studios firmy Tencent.

Gra jest dystrybuowana bezpłatnie i monetyzowana za pomocą przepustek bojowych, przedmiotów kosmetycznych i gemów. Sprzedaż gemów została już wstrzymana, podobnie jak zawieranie nowych członkostw Unite Club oraz automatyczne odnawianie istniejących. Gemy zakupione wcześniej będzie można wykorzystać do zamknięcia usługi. Obecni członkowie Unite Club zachowają bonusy do końca okresu członkostwa.

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Ostatnia aktualizacja i Library

12 listopada do gry trafi ostatnia aktualizacja ze specjalnym wydarzeniem pożegnalnym. Twórcy dodadzą także funkcję Library, która pozwoli przeglądać część przedmiotów w grze po zakończeniu działania Pokémon Unite.

W tym celu użytkownicy będą musieli zalogować się do gry przed datą zamknięcia i pobrać dane Library. Będą one przechowywane na urządzeniu i, według The Pokémon Company, zasadniczo nie mogą zostać przeniesione na inne urządzenie. W lipcu firma ogłosiła również, że Pokémon Unite nie znajdzie się w programie mistrzostw świata Pokémon w 2027 roku; zamiast tego w Tokio zaplanowano osobny turniej, do którego kwalifikacje rozpoczną się w grudniu.

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