Компания Firebird.ai получила экспортную лицензию на 45 тысяч графических процессоров Nvidia Grace Blackwell для дата-центра, который строится в Казахстане совместно с Kazakhtelecom. Первую очередь объекта планируют запустить в третьем квартале 2027 года, сообщает OilPrice.

Дата-центр и лаборатория ИИ

По данным блога Nvidia, проект будет реализовывать Firebird AI KZ Ltd. После завершения запланированной второй очереди мощность инфраструктуры Firebird в Казахстане может достичь 500 мегаватт. Компания также намерена создать лабораторию для развития специалистов и стартапов в сфере искусственного интеллекта.

Генеральный директор Firebird Размиг Овагимян после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым заявил, что видение главы государства позволило компании шире оценить возможности совместного проекта. По его словам, инфраструктура строится для того, чтобы казахстанские специалисты и идеи могли выйти на мировой уровень.

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Встреча Токаева с главой Nvidia

23 октября Токаев провел переговоры с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом о сотрудничестве производителя чипов с казахстанскими компаниями. Хуанг заявил, что страна имеет предпосылки для превращения в глобальный центр Physical AI, поскольку обладает энергетическими ресурсами и населением, ориентированным на науку, математику и технологии.

На публичном форуме с министром искусственного интеллекта Казахстана Жасланом Мадиевым Хуанг предложил стране использовать энергетические ресурсы для питания дата-центров и развития ИИ. Мадиев также отметил, что Казахстан уделяет внимание созданию моделей на казахском языке.

Сотрудничество с США и Китаем

В июне Казахстан присоединился к американской инициативе Pax Silica, направленной на надежность цепочек поставок для ИИ и доступ участников к передовым технологиям и чипам. В то же время Астана присоединилась к китайской инициативе WAICO. Ранее, как сообщало издание, в проекте ноты Государственного департамента США говорилось, что участники WAICO не смогут участвовать в Pax Silica. Госсекретарь США Марко Рубио позднее заявил, что страны Центральной Азии могут сотрудничать с любыми государствами для развития инфраструктуры ИИ.

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