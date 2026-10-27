Firma Firebird.ai otrzymała licencję eksportową na 45 tys. procesorów graficznych Nvidia Grace Blackwell dla centrum danych budowanego w Kazachstanie wspólnie z Kazakhtelecom. Uruchomienie pierwszego etapu obiektu zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku, informuje OilPrice.

Centrum danych i laboratorium AI

Według bloga Nvidia projekt będzie realizowany przez Firebird AI KZ Ltd. Po zakończeniu planowanego drugiego etapu moc infrastruktury Firebird w Kazachstanie może osiągnąć 500 megawatów. Firma zamierza również stworzyć laboratorium na rzecz rozwoju specjalistów i startupów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Po spotkaniu z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem dyrektor generalny Firebird Razmig Hovaghimian oświadczył, że wizja głowy państwa pozwoliła firmie szerzej ocenić możliwości wspólnego projektu. Jak powiedział, infrastruktura jest budowana po to, aby kazachscy specjaliści i pomysły mogły osiągnąć światowy poziom.

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Spotkanie Tokajewa z szefem Nvidia

23 października Tokajew przeprowadził rozmowy z dyrektorem generalnym Nvidia Jensenem Huangiem na temat współpracy producenta chipów z kazachskimi firmami. Huang oświadczył, że kraj ma przesłanki, aby stać się globalnym centrum Physical AI, ponieważ dysponuje zasobami energetycznymi i społeczeństwem ukierunkowanym na naukę, matematykę i technologie.

Na publicznym forum z ministrem sztucznej inteligencji Kazachstanu Żasłanem Madijewem Huang zaproponował, aby kraj wykorzystywał zasoby energetyczne do zasilania centrów danych i rozwoju AI. Madijew zaznaczył również, że Kazachstan zwraca uwagę na tworzenie modeli w języku kazachskim.

Współpraca z USA i Chinami

W czerwcu Kazachstan dołączył do amerykańskiej inicjatywy Pax Silica, ukierunkowanej na niezawodność łańcuchów dostaw dla AI oraz dostęp uczestników do zaawansowanych technologii i chipów. Jednocześnie Astana przystąpiła do chińskiej inicjatywy WAICO. Wcześniej, jak informowało wydanie, projekt noty Departamentu Stanu USA przewidywał, że uczestnicy WAICO nie będą mogli uczestniczyć w Pax Silica. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył później, że kraje Azji Centralnej mogą współpracować z dowolnymi państwami w celu rozwoju infrastruktury AI.

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