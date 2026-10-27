Firebird.ai获得了4.5万块英伟达Grace Blackwell图形处理器的出口许可证，这些处理器将用于与Kazakhtelecom共同在哈萨克斯坦建设的数据中心。该设施的第一期计划于2027年第三季度投入运行，OilPrice报道称。

数据中心和人工智能实验室

据英伟达博客消息，该项目将由Firebird AI KZ Ltd.实施。计划中的第二期完成后，Firebird在哈萨克斯坦的基础设施容量可能达到500兆瓦。该公司还计划建立一个实验室，以培养人工智能领域的专业人才和初创企业。

Firebird首席执行官Razmig Hovaghimian在与哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫会面后表示，国家元首的愿景使公司能够更广泛地评估联合项目的可能性。他表示，建设这一基础设施是为了让哈萨克斯坦的专家和创意能够达到全球水平。

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托卡耶夫与英伟达负责人会面

10月23日，托卡耶夫与英伟达首席执行官黄仁勋举行会谈，讨论这家芯片制造商与哈萨克斯坦企业之间的合作。黄仁勋表示，该国具备成为全球Physical AI中心的条件，因为其拥有能源资源以及重视科学、数学和技术的人口。

在与哈萨克斯坦人工智能部长扎斯兰·马季耶夫举行的公开论坛上，黄仁勋建议该国利用能源资源为数据中心供电并发展人工智能。马季耶夫还指出，哈萨克斯坦重视开发哈萨克语模型。

与美国和中国的合作

哈萨克斯坦于6月加入美国Pax Silica倡议，该倡议旨在保障人工智能供应链的可靠性，并让参与者获得先进技术和芯片。与此同时，阿斯塔纳加入了中国的WAICO倡议。此前，该媒体报道称，美国国务院的一份照会草案提到，WAICO参与者将无法参与Pax Silica。美国国务卿马尔科·鲁比奥随后表示，中亚国家可以与任何国家合作发展人工智能基础设施。

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