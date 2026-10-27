Армия США рассматривает высотные аэростаты как платформу для наблюдения, ретрансляции связи и применения беспилотных систем в противостоянии с китайской сетью ограничения доступа и маневра в Тихом океане. Об этом во время конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне заявил командующий 7-й пехотной дивизией и Многодоменным командованием в Тихом океане генерал-майор Бернард Харрингтон, сообщает Defense News.

По его словам, аэростаты могут нести так называемые launched effects — воздушные системы, запускаемые с пилотируемых или беспилотных платформ для разведки, связи, ударов и других задач. Командование рассчитывает, что такие средства позволят использовать более дешевые и многочисленные ударные дроны и боеприпасы, дополняющие более дорогие ракетные системы.

Платформа для сенсоров и связи

Интерес к высотным аэростатам вырос благодаря технологическим усовершенствованиям, которые потенциально позволяют им оставаться в воздухе неделями или месяцами и лучше контролировать маршрут. На высоте более 60 тысяч футов аэростаты могут нести радары и другие сенсоры, наблюдая за значительными участками территории противника из международного воздушного пространства.

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Харрингтон назвал аэростаты частью системы средств сбора данных в космосе, воздухе, на суше и на море. По его мнению, они могут дополнять спутники, которые стоят дороже и не способны постоянно находиться над одним участком, а также поддерживать сбор данных и наведение, если космические средства будут выведены из строя.

Эксперименты с дронами

Во время учений Bayonet Quest 26 в Мичигане и на озере Гурон американские военные тестировали взаимодействие воздушных и морских дронов. В частности, официальное видео учений показало квадрокоптер, запущенный с надводного беспилотника, и беспилотник самолетного типа, прикрепленный к аэростату.

Командование также проверяло использование искусственного интеллекта и больших языковых моделей для обработки данных с сенсоров и формирования задач. Подобные испытания аэростатов и launched effects проводились во время учений Valiant Shield на Гуаме и Orient Shield в Японии. Европейское многодоменное командование армии США за последний год осуществило десятки запусков аэростатов для проверки логистики, сенсоров и средств связи.

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