美国陆军正考虑将高空浮空器作为监视、通信中继和部署无人系统的平台，用于应对中国在太平洋地区的反介入/区域拒止网络。美国第7步兵师兼太平洋多域司令部司令伯纳德·哈灵顿少将在华盛顿举行的美国陆军协会会议上表示，Defense News报道。

他表示，浮空器可携带所谓的“发射效应器”——从有人或无人平台发射、用于侦察、通信、打击及其他任务的空中系统。该司令部预计，此类能力将使其能够使用更便宜、数量更多的攻击型无人机和弹药，以补充成本更高的导弹系统。

传感器和通信平台

由于技术改进可能使高空浮空器能够在空中停留数周或数月，并能更好地控制航线，人们对其兴趣有所增加。在超过6万英尺的高度，浮空器可搭载雷达和其他传感器，从国际空域监视对手领土的大范围区域。

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哈灵顿称，浮空器是由太空、空中、陆地和海上数据收集资产构成的系统的一部分。在他看来，它们可以补充成本更高且无法持续停留在同一地区上空的卫星；如果天基资产失效，浮空器也可支持数据收集和引导。

无人机实验

在密歇根州和休伦湖举行的“刺刀探索26”（Bayonet Quest 26）演习期间，美军测试了空中和海上无人机之间的协同。特别是，演习官方视频展示了一架从无人水面艇起飞的四旋翼无人机，以及一架固定在浮空器上的固定翼无人机。

该司令部还测试了利用人工智能和大型语言模型处理传感器数据并生成任务。类似的浮空器和“发射效应器”测试曾在关岛举行的“勇敢之盾”（Valiant Shield）演习和日本举行的“东方之盾”（Orient Shield）演习中进行。过去一年，美国陆军欧洲多域司令部进行了数十次浮空器发射，以测试后勤、传感器和通信设备。

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