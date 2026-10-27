Armia USA rozważa wykorzystanie balonów wysokościowych jako platformy do obserwacji, retransmisji łączności i użycia systemów bezzałogowych w konfrontacji z chińską siecią ograniczania dostępu i manewru na Pacyfiku. Poinformował o tym podczas konferencji Association of the United States Army w Waszyngtonie dowódca 7. Dywizji Piechoty i Dowództwa Wielodomenowego na Pacyfiku, gen. mjr Bernard Harrington, podaje Defense News.

Jak powiedział, balony mogą przenosić tzw. launched effects — systemy powietrzne uruchamiane z załogowych lub bezzałogowych platform do rozpoznania, łączności, uderzeń i innych zadań. Dowództwo liczy, że takie środki umożliwią użycie tańszych i liczniejszych dronów uderzeniowych oraz amunicji, uzupełniających droższe systemy rakietowe.

Platforma dla sensorów i łączności

Zainteresowanie balonami wysokościowymi wzrosło dzięki udoskonaleniom technologicznym, które mogą potencjalnie pozwolić im pozostawać w powietrzu przez tygodnie lub miesiące oraz lepiej kontrolować trasę. Na wysokości ponad 60 tys. stóp balony mogą przenosić radary i inne sensory, obserwując znaczne obszary terytorium przeciwnika z międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

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Harrington nazwał balony częścią systemu środków zbierania danych w kosmosie, w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jego zdaniem mogą one uzupełniać satelity, które są droższe i nie są w stanie stale pozostawać nad tym samym obszarem, a także wspierać zbieranie danych i naprowadzanie, jeśli środki kosmiczne zostaną wyłączone z działania.

Eksperymenty z dronami

Podczas ćwiczeń Bayonet Quest 26 w Michigan i na jeziorze Huron amerykańscy wojskowi testowali współdziałanie dronów powietrznych i morskich. W szczególności oficjalne nagranie z ćwiczeń pokazało quadrocopter uruchomiony z bezzałogowego okrętu nawodnego oraz bezzałogowiec typu samolotowego przymocowany do balonu.

Dowództwo sprawdzało również wykorzystanie sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych do przetwarzania danych z sensorów oraz formułowania zadań. Podobne testy balonów i launched effects prowadzono podczas ćwiczeń Valiant Shield na Guamie oraz Orient Shield w Japonii. Europejskie wielodomenowe dowództwo Armii USA przeprowadziło w ciągu ostatniego roku dziesiątki startów balonów, aby przetestować logistykę, sensory i środki łączności.

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