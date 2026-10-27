Apple zaktualizowało 14-calowego MacBooka Pro, wyposażając go w czip M6. Jak informuje Engadget, nowy model otrzymał obsługę Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.

Wydajność i czas pracy na baterii

Apple twierdzi, że nowy 14-calowy MacBook Pro zapewnia o 30% wyższą wydajność graficzną w porównaniu z modelem z M5. Firma poinformowała również o 25-procentowym wzroście wydajności w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Deklarowany czas pracy laptopa na baterii wynosi do 24 godzin na jednym ładowaniu.

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Kolory i sprzedaż

Model będzie dostępny w dwóch kolorach: gwiezdnej czerni i srebrnym. Przedsprzedaż 14-calowego MacBooka Pro z M6 ma ruszyć 28 października, a oficjalna sprzedaż jest zaplanowana na 6 listopada. Jednocześnie, według Engadget, 16-calowy MacBook Pro nadal jest wyposażony w czipy M5 poprzedniej generacji.

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