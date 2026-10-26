Xbox wprowadził opłaty za dodatkowe godziny grania w chmurze — Fortune

Xbox uruchomił usługę Cloud Playtime, która umożliwia subskrybentom Game Pass dokupowanie godzin grania w chmurze po wyczerpaniu dostępnego limitu. Część użytkowników skrytykowała nowy model płatności, ponieważ gry w chmurze były wcześniej przedstawiane jako tańsza alternatywa dla zakupu konsoli i pojedynczych gier, informuje Fortune.

Ile kosztują dodatkowe godziny

Subskrybenci Game Pass płacą od 10 do 23 dolarów miesięcznie i otrzymują od pięciu do 15 godzin grania w chmurze. Jednocześnie gry pobrane na konsolę pozostają dostępne bez ograniczeń czasowych.

Za pośrednictwem Cloud Playtime użytkownicy mogą kupić dodatkowy czas na strumieniowanie gier: 10 godzin kosztuje 4 dolary, 25 godzin — 8 dolarów, a 50 godzin — 12 dolarów. We wrześniu Xbox już zmienił warunki dostępu do Cloud Gaming, wprowadzając limity liczby godzin zamiast nieograniczonego dostępu w ramach miesięcznej subskrypcji.

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Krytyka modelu subskrypcji

Wideobloger Yong Yea stwierdził, że rosnące opłaty za strumieniowanie gier podważają argument o przystępności grania w chmurze. Zwrócił również uwagę, że użytkownicy płacą za dostęp do gier, ale nie stają się ich właścicielami, jak w przypadku zakupu fizycznej kopii.

Fortune zauważa, że zmiany zachodzą w związku z przebudową biznesu Xbox z powodu spadku sprzedaży sprzętu i zmniejszenia liczby subskrybentów Game Pass. Dział zlikwidował około 3200 miejsc pracy, czyli 20% zatrudnienia, a także zaczął wydawać niektóre dawne tytuły ekskluzywne, w tym Halo, na konkurencyjnych platformach.

Kwestia prawa własności do gier cyfrowych stała się również przedmiotem sporu sądowego w Kalifornii: czterech klientów Sony złożyło pozew zbiorowy, twierdząc, że firma niewystarczająco jasno wyjaśniała licencyjny charakter zakupu pobieralnych gier PlayStation. Sony wnosi do sądu o oddalenie trwającej sprawy.

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