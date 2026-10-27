Anduril i Qualcomm ogłosili stworzenie wytrzymałego laptopa BlueChip, którego około 90% komponentów w pierwszej generacji planuje się produkować w Stanach Zjednoczonych lub krajach sojuszniczych. Urządzenie będzie skierowane przede wszystkim do wojska, instytucji państwowych, służb ratunkowych i organów ścigania. Przedsprzedaż laptopa ma zostać otwarta w 2027 roku, informuje TechCrunch.

BlueChip będzie pierwszym produktem w planowanej linii komputerów. Laptop jest projektowany do pracy w trudnych warunkach fizycznych: ma wytrzymywać deszcz, pył i inne obciążenia. Ze względu na wzmocnioną ochronę urządzenie będzie cięższe od standardowych modeli i będzie miało pewne ograniczenia dotyczące czasu pracy na baterii.

Dostawy komponentów

Jak podaje Anduril, około 90% komponentów pierwszej generacji BlueChip będzie produkowanych w Stanach Zjednoczonych lub krajach sojuszniczych. Laptop będzie działał na chipie Snapdragon X Series, produkowanym w nowym zakładzie w Arizonie. Dyrektor generalny Qualcomm Cristiano Amon zaznaczył, że chip wykorzystuje tę samą architekturę co inne laptopy, w tym modele Microsoft Surface.

Założyciel Anduril Palmer Luckey oświadczył, że firma ma techniczny plan stopniowego przejścia na produkcję całkowicie amerykańską. Uściślił, że znalazł już amerykańskiego dostawcę szkła na pokrycie wyświetlacza, jednak same wyświetlacze należą do komponentów, które obecnie są produkowane wyłącznie w Chinach.

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Stawka na klientów rządowych

Główną zaletą BlueChip ma być przejrzysty łańcuch dostaw, który klienci będą mogli śledzić i weryfikować. Ma to pomóc amerykańskim instytucjom państwowym spełniać wymogi dotyczące zakupu komputerów wyprodukowanych w USA.

Anduril pracuje również nad kompatybilnością urządzenia Arm z aplikacjami dla Windows, programami dla określonych dystrybucji Linux używanych przez struktury państwowe, a także starszym oprogramowaniem. Cena laptopa nie została jeszcze ogłoszona. Luckey oczekuje, że BlueChip będzie kosztował około 20% więcej niż typowe komputery PC z wyższej półki. Przyznał, że dla przeciętnego nabywcy zwykły laptop Dell może być tańszym wyborem.

Jednocześnie firma nie wyklucza sprzedaży urządzenia konsumentom i utworzenia listy oczekujących. Według szacunków Luckeya rynek wytrzymałych komputerów jest już wart około 5 mld dolarów.

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