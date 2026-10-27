Anduril и Qualcomm объявили о создании защищенного ноутбука BlueChip, около 90% компонентов которого в первом поколении планируют производить в США или странах-союзниках. Устройство будет ориентировано прежде всего на военных, государственные учреждения, экстренные службы и правоохранителей. Предзаказы на ноутбук планируют открыть в 2027 году, сообщает TechCrunch.

BlueChip станет первым продуктом в запланированной линейке компьютеров. Ноутбук проектируют для работы в сложных физических условиях: он должен выдерживать дождь, пыль и другие нагрузки. Из-за усиленной защиты устройство будет тяжелее обычных моделей и будет иметь определенные ограничения автономности.

Поставки компонентов

По заявлению Anduril, в первом поколении BlueChip около 90% компонентов будут производиться в США или странах-союзниках. Ноутбук будет работать на чипе Snapdragon X Series, изготовленном на новом предприятии в Аризоне. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон отметил, что этот чип использует ту же архитектуру, что и другие ноутбуки, в частности модели Microsoft Surface.

Основатель Anduril Палмер Лаки заявил, что у компании есть технический план постепенного перехода к полностью американскому производству. Он уточнил, что уже нашел американского поставщика стекла для покрытия дисплея, однако сами дисплеи относятся к компонентам, которые сейчас производятся только в Китае.

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Расчет на государственных заказчиков

Основным преимуществом BlueChip должна стать прозрачная цепочка поставок, которую заказчики смогут отслеживать и проверять. Это должно помочь государственным учреждениям США выполнять требования по закупке компьютеров американского производства.

Anduril также работает над совместимостью Arm-устройства с приложениями для Windows, программами для отдельных дистрибутивов Linux, которыми пользуются государственные структуры, а также устаревшим программным обеспечением. Цена ноутбука еще не объявлена. Лаки ожидает, что BlueChip будет стоить примерно на 20% дороже типичных высококлассных ПК. Он признал, что для рядового покупателя обычный ноутбук Dell может быть более дешевым выбором.

В то же время компания не исключает возможности продажи устройства потребителям и создания списка ожидания. По оценке Лаки, рынок защищенных компьютеров уже составляет около 5 млрд долларов.

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