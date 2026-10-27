Anduril和高通宣布推出加固型笔记本电脑BlueChip，其第一代产品约90%的组件计划在美国或盟国生产。该设备将主要面向军方、政府机构、应急服务部门和执法人员。该笔记本电脑计划于2027年开放预订，TechCrunch报道。

BlueChip将成为计划中的计算机产品线中的首款产品。这款笔记本电脑旨在复杂的物理环境中运行：它应能承受雨水、灰尘和其他负荷。由于加强了防护，该设备将比标准型号更重，并会在续航方面存在一定限制。

组件供应

Anduril表示，第一代BlueChip约90%的组件将在美国或盟国生产。该笔记本电脑将采用在亚利桑那州一家新工厂制造的骁龙X系列芯片。高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，这款芯片采用与其他笔记本电脑相同的架构，其中包括微软Surface机型。

Anduril创始人帕尔默·拉基表示，公司拥有逐步过渡到完全美国制造的技术计划。他澄清说，自己已经找到一家美国供应商，为显示屏盖板供应玻璃，但显示屏本身属于目前仅在中国制造的组件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

瞄准政府客户

BlueChip的主要优势将是透明的供应链，客户能够对其进行追踪和核查。这将有助于美国政府机构满足采购美国制造计算机的要求。

Anduril还在推进这款Arm设备与Windows应用程序、政府机构使用的特定Linux发行版软件以及旧版软件之间的兼容性。该笔记本电脑的价格尚未公布。拉基预计，BlueChip的价格将比典型高端PC高约20%。他承认，对普通买家而言，普通戴尔笔记本电脑可能是更便宜的选择。

与此同时，该公司不排除向消费者销售该设备并建立等候名单的可能性。拉基估计，加固型计算机市场目前已约达50亿美元。

关注我们在