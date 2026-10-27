W Bengaluru w Indiach Nvidia wzięła udział w rundzie finansowania Series B startupu Simplismart o wartości 14 mln dolarów. Firma tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom efektywniej uruchamiać modele sztucznej inteligencji, a w niektórych przypadkach ograniczać zapotrzebowanie na procesory graficzne. Jak podaje TechCrunch, rundzie przewodził Dallas Venture Capital, a udział w niej wzięły również Accel, Shastra VC i Micromax.

Po pozyskaniu środków wycena czteroletniej firmy wynosi około 100 mln dolarów, z uwzględnieniem nowego finansowania. Simplismart oferuje platformę do wdrażania i uruchamiania modeli AI zarówno we własnym środowisku, jak i w chmurowej lub lokalnej infrastrukturze klientów.

Optymalizacja infrastruktury AI

Oprogramowanie startupu znajduje się między modelami AI a infrastrukturą obliczeniową. Dostosowuje sposób wdrażania i zarządzania modelami do potrzeb klientów, w tym pod względem szybkości odpowiedzi, liczby przetwarzanych zapytań i zużycia zasobów obliczeniowych.

Według współzałożyciela i dyrektora generalnego Simplismart Amritanshu Jaina firmy nie zawsze potrzebują najszybszej ani najtańszej opcji inferencji. Potrzebują natomiast szybkości i kosztów odpowiadających konkretnemu zastosowaniu modeli.

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Simplismart twierdzi, że dzięki jej produktowi platforma generowania wideo InVideo obniżyła koszty obsługi procesorów graficznych o 56%. Startup wymienia również wśród klientów HeyGen, Higgsfield, Ema oraz indyjskiego dostawcę chmury Yotta, który wykorzystuje technologię Simplismart do bezserwerowej inferencji AI na platformie Shakti Studio.

Współpraca z Nvidią i plany w USA

Równolegle z inwestycją Nvidia współpracuje z Simplismart nad integracjami technicznymi, w tym związanymi z oprogramowaniem do inferencji Dynamo. Według Jaina w tej współpracy uczestniczą inżynierowie Simplismart i architekci rozwiązań Nvidii, a producent chipów przedstawiał także startup potencjalnym klientom i partnerom.

Szacowane roczne tempo przychodów Simplismart wzrosło 14-krotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i osiągnęło ośmiocyfrową kwotę, oświadczył Jain. Wskaźnik ten opiera się na niedawnym korzystaniu z produktu przez klientów, a nie na zakontraktowanych przychodach powtarzalnych, i nie obejmuje środków przekazywanych dostawcom infrastruktury. Ponad połowę przychodów firmy zapewnia rynek USA, choć liczba jej klientów w Indiach jest większa. Simplismart planuje wykorzystać nowe środki na rozszerzenie obecności w USA, zatrudnienie pracowników i dalszy rozwój oprogramowania.

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