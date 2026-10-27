Nvidia присоединилась к раунду Simplismart на $14 млн — TechCrunch

В Бенгалуру, Индия, Nvidia приняла участие в раунде финансирования Series B стартапа Simplismart на $14 млн. Компания разрабатывает программное обеспечение, которое помогает бизнесу эффективнее запускать модели искусственного интеллекта и в отдельных случаях сокращать потребность в графических процессорах. Как сообщает TechCrunch, раунд возглавила Dallas Venture Capital, также в нем приняли участие Accel, Shastra VC и Micromax.

После привлечения средств оценка четырехлетней компании составляет около $100 млн с учетом нового финансирования. Simplismart предлагает платформу для развертывания и работы ИИ-моделей как в собственной среде, так и в облачной или локальной инфраструктуре клиентов.

Оптимизация ИИ-инфраструктуры

Программное обеспечение стартапа располагается между ИИ-моделями и вычислительной инфраструктурой. Оно настраивает способ развертывания и управления моделями в соответствии с потребностями заказчика — в частности по скорости ответа, количеству обрабатываемых запросов и потреблению вычислительных ресурсов.

По словам сооснователя и генерального директора Simplismart Амританшу Джайна, компаниям не всегда нужен самый быстрый или самый дешевый вариант инференса. Вместо этого им нужны скорость и затраты, соответствующие конкретному применению моделей.

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Simplismart утверждает, что благодаря ее продукту платформа генерации видео InVideo сократила расходы на обслуживание графических процессоров на 56%. Среди клиентов стартап также называет HeyGen, Higgsfield, Ema и индийского облачного провайдера Yotta, который использует технологию Simplismart для бессерверного ИИ-инференса на платформе Shakti Studio.

Сотрудничество с Nvidia и планы в США

Параллельно с инвестицией Nvidia работает с Simplismart над техническими интеграциями, в частности связанными с программным обеспечением для инференса Dynamo. По словам Джайна, в сотрудничестве участвуют инженеры Simplismart и архитекторы решений Nvidia, а производитель чипов также знакомил стартап с потенциальными клиентами и партнерами.

Расчетный годовой темп выручки Simplismart за последние шесть месяцев вырос в 14 раз и достиг восьмизначной суммы, заявил Джайн. Этот показатель основан на недавнем использовании продукта клиентами, а не на законтрактованной регулярной выручке, и не включает средства, передаваемые поставщикам инфраструктуры. Более половины выручки компании обеспечивает рынок США, хотя количество ее клиентов в Индии больше. Новые средства Simplismart планирует использовать для расширения присутствия в США, найма сотрудников и дальнейшей разработки программного обеспечения.

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