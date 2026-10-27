英伟达参与Simplismart 1400万美元融资轮 — TechCrunch

在印度班加罗尔，英伟达参与了初创公司Simplismart的1400万美元B轮融资。该公司开发的软件可帮助企业更高效地运行人工智能模型，并在某些情况下减少对图形处理器的需求。正如TechCrunch报道，本轮融资由Dallas Venture Capital领投，Accel、Shastra VC和Micromax也参与其中。

在完成融资后，这家成立四年的公司估值约为1亿美元，其中包括新融资。Simplismart提供一个用于部署和运行AI模型的平台，既可在其自身环境中运行，也可在客户的云端或本地基础设施中运行。

优化AI基础设施

这家初创公司的软件位于AI模型与计算基础设施之间。它会根据客户需求调整模型的部署和管理方式，包括响应速度、处理请求的数量以及计算资源消耗。

Simplismart联合创始人兼首席执行官阿姆里坦舒·贾恩表示，企业并不总是需要最快或最便宜的推理选项。相反，它们需要与模型具体应用相匹配的速度和成本。

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Simplismart称，得益于其产品，视频生成平台InVideo将图形处理器维护成本降低了56%。该初创公司还将HeyGen、Higgsfield、Ema以及印度云服务提供商Yotta列为客户；Yotta在其Shakti Studio平台中使用Simplismart的技术进行无服务器AI推理。

与英伟达合作及美国计划

在投资之外，英伟达还正与Simplismart开展技术集成合作，其中包括与Dynamo推理软件相关的集成。贾恩表示，Simplismart的工程师和英伟达的解决方案架构师参与了这项合作，这家芯片制造商还向该初创公司介绍了潜在客户和合作伙伴。

贾恩表示，Simplismart的年化收入运行率在过去六个月增长了14倍，达到八位数金额。该指标基于客户近期对产品的使用，而非已签约的经常性收入，且不包括转交给基础设施供应商的资金。尽管该公司在印度的客户数量更多，但其超过一半的收入来自美国市场。Simplismart计划将新资金用于扩大其在美国的业务布局、招聘员工以及继续开发软件。

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