Startup General Compute, który rozwija infrastrukturę chmurową do uruchamiania modeli sztucznej inteligencji, pozyskał 100 mln dolarów w rundzie Series A. Rundzie przewodziły Blackbird Ventures i Abstract Ventures, informuje TechCrunch. Po finansowaniu wycena spółki post-money dla inwestorów wynosi 800 mln dolarów, podczas gdy po rundzie seed w maju wyceniano ją na 60 mln dolarów.

Stawka na alternatywne chipy

General Compute buduje swoją platformę chmurową na wyspecjalizowanych chipach do inferencji, produkowanych przez konkurentów Nvidii. Firma zawarła umowę o wartości 400 mln dolarów na zakup nowych chipów od SambaNova. Według TechCrunch było to pierwsze finansowanie dłużne zakupu chipów do inferencji. Do grona dostawców General Compute należą również Positron i Cerebras.

Nową rundę poprzedziła umowa z dużym klientem, która przewiduje 100 mln dolarów rocznych powtarzalnych przychodów. General Compute dostarcza „gołe” serwery — sprzęt bez oprogramowania — firmom chmurowym oferującym deweloperom szybkie wnioskowanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Moc obliczeniowa bez dużych centrów danych

Zamiast skomplikowanej budowy dużych centrów danych od podstaw firma wykorzystuje mniejsze źródła energii, wynajmuje przestrzeń w centrach danych innych operatorów i przystosowuje dawne obiekty wydobycia bitcoinów do uruchamiania modeli AI.

Współzałożyciel i dyrektor generalny General Compute Finn Puklowski oczekuje, że w 2027 roku firma wdroży 75 megawatów mocy obliczeniowej. Według jego oceny startup będzie miał dostęp do 200 megawatów energii elektrycznej — więcej, niż będzie w stanie sfinansować i wyposażyć w sprzęt. Puklowski zaznaczył również, że pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego pozostanie dla niego stałym zadaniem.

Czytaj nas na