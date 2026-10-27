TechCrunch：General Compute在A轮融资中筹集1亿美元

开发用于运行人工智能模型的云基础设施的初创公司General Compute在A轮融资中筹集了1亿美元。本轮融资由Blackbird Ventures和Abstract Ventures领投，TechCrunch报道称。融资后，该公司面向投资者的投后估值为8亿美元，而在5月种子轮融资后，其估值为6000万美元。

押注替代芯片

General Compute正在基于由Nvidia竞争对手生产的专用推理芯片构建其云平台。该公司与SambaNova签署了一项价值4亿美元的协议，以采购新芯片。TechCrunch称，这是首次用于采购推理芯片的债务融资。General Compute的供应商还包括Positron和Cerebras。

在新一轮融资之前，该公司与一家大型客户达成了一项协议，预计将带来1亿美元的年度经常性收入。General Compute向为开发者提供高速推理服务的云计算公司供应“裸”服务器——即不含软件的硬件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

无需大型数据中心的算力

该公司没有从零开始复杂地建设大型数据中心，而是使用较小的电力来源，租用其他运营商数据中心的空间，并改造原比特币挖矿场地以运行AI模型。

General Compute联合创始人兼首席执行官芬恩·普克洛夫斯基预计，公司将在2027年部署75兆瓦的计算能力。据他估计，这家初创公司将获得200兆瓦的电力供应——超过其能够融资并配备设备的规模。普克洛夫斯基还表示，筹集债务和股权融资将继续是他的一项长期任务。

关注我们在