Стартап General Compute, развивающий облачную инфраструктуру для запуска моделей искусственного интеллекта, привлек $100 млн в раунде Series A. Раунд возглавили Blackbird Ventures и Abstract Ventures, сообщает TechCrunch. После финансирования post-money оценка компании для инвесторов составляет $800 млн, тогда как после посевного раунда в мае ее оценивали в $60 млн.

Ставка на альтернативные чипы

General Compute строит свою облачную платформу на специализированных чипах для инференса, которые производят конкуренты Nvidia. Компания заключила соглашение на $400 млн о закупке новых чипов у SambaNova. По данным TechCrunch, это стало первым долговым финансированием закупки чипов для инференса. В число поставщиков General Compute также вошли Positron и Cerebras.

Новому раунду предшествовала сделка с крупным клиентом, предусматривающая $100 млн ежегодного регулярного дохода. General Compute поставляет «голые» серверы — оборудование без программного обеспечения — облачным компаниям, предлагающим разработчикам высокоскоростной инференс.

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Мощности без крупных дата-центров

Вместо сложного строительства крупных дата-центров с нуля компания использует меньшие источники электроэнергии, арендует место в дата-центрах других операторов и переоборудует бывшие площадки для добычи биткоинов для запуска ИИ-моделей.

Сооснователь и генеральный директор General Compute Финн Пукловски ожидает, что в 2027 году компания развернет 75 мегаватт вычислительных мощностей. По его оценке, стартап получит доступ к 200 мегаваттам электроэнергии — больше, чем сможет профинансировать и обеспечить оборудованием. Пукловски также отметил, что привлечение долгового и акционерного финансирования останется для него постоянной задачей.

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